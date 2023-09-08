Биржевая стоимость тонны дизельного топлива превысила 70 тысяч рублей

Сегодня автомобильное топливо вновь рекордно подорожало на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Как следует из результатов торгов, дизель превысил отметку в 70 тысяч рублей за тонну.

По территориальному индексу Европейской части России дизельное топливо прибавило в стоимости 1,37%, поднявшись до 70071 рубля за тонну. Примечательно, что к началу августа его цена была ниже 57 тысяч рублей.

Стоимость бензина марки Аи-92 также обновила рекорд, поднявшись на на 1,09% – до 66 942 рублей.

В то же время бензин марки Аи-95 подешевел на символические 0,1% – до 76 797 рубля за тонну.

Как сообщал «Новый День», на текущей неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопроса Владимир Кашин заявил, что считает такую ситуацию результатом целенаправленного подрыва основ безопасности страны.

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин со своей стороны пояснил, что на повышение стоимости моторного топлива внутри РФ сказывается несколько факторов, в числе которых – девальвация рубля и повышение мировых цен на нефть. По его словам, проблема решается в ручном режиме – результат в виде стабилизации цен стоит ожидать в течение ближайших дней.

По оценке аналитиков, опрошенных РИА «Новости», запланированное сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»