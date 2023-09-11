Официальные курсы доллара и евро потеряли в весе почти по полтора рубля

Банк России понизил на завтра, 12 сентября, официальные курсы американской и европейской валют. Доллар подешевел почти на 1,42 рубля – до 96,5083, евро – на 1,35 рубля до 103,5332.

В то же время на биржевых торгах рублю укрепился еще более значительно. Во второй половине дня курс доллара на Мосбирже опустился ниже уровня в 96 рублей, снижаясь в моменте до 95,6225. Евро стал дешевле 103 рублей и торговался по 102,66 рубля.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик ослабления российской нацвалюты пройден, в дальнейшем ожидается её укрепление.

Напомним, девальвация рубля продолжилась даже после повышения Банком России ключевой ставки до 12% годовых, которая была призвана остановить обвал нацвалюты. Неправительственные эксперты неоднократно обращали внимание, что такая мера Центробанка неэффективна для стабилизации курса рубля.

1 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки регулятором на ближайших заседаниях маловероятно. По ее словам, такой сценарий возможен только при устойчивом снижении темпов инфляции. При этом Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, как и ее сохранение на текущем уровне, на ближайшем заседании ЦБ 15 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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