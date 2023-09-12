«У нас никаких проблем нет»: Путин ответил на претензии премьер-министра Армении к России

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал громкие заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее публично обвинил Москву в несоблюдении договоренностей, в том числе, в сфере обеспечения безопасности и карабахской проблеме. Как сказал глава российского государства, Ереван сам себе создал проблемы, по существу признав Нагорный Карабах азербайджанским.

«Если Армения признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, – то все. О чем речь-то? Это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема», – констатировал Путин, комментируя высказывания о том, что Москва и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы не помогли Еревану, а в Карабахе происходит гуманитарная катастрофа.

Путин обратил внимание, что решение Армении признать Нагорный Карабах азербайджанским официально зафиксировано в пражском заявлении, после чего все вопросы Еревану необходимо решать на двусторонней основе с Баку, на чем настаивает Азербайджан. «Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, ну чего нам?» – отметил Путин.

Президент РФ также сообщил, что Россия предлагала другие варианты урегулирования карабахской проблемы, когда Армения «контролировала семь районов, которые поставила под свой контроль после известного армяно-азербайджанского конфликта».

«Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района – Кельбаджарский и Лачинский – остались фактически под юрисдикцией Армении. И весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетия. Лет 10-15», – уточнил Путин.

По его словам, обсуждались разные варианты, «но в конечном итоге все сводилось к этому». «На наш вопрос: «Чего будете делать?» – нам отвечали: «Будем сражаться». Ну, ладно», – рассказал Путин о переговорах с руководством Армении. «В конечном итоге ведь все пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась», – добавил он.

Президент РФ также отметил, что вопросы гуманитарного характера и недопущения «этнических чисток» в Карабахе остаются. «Это правда, мандат (российских миротворцев) еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущения каких-то там «этнических чисток», конечно, они никуда не делись. И я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам и до сих пор говорят, не заинтересованы в каких бы то ни было «этнических чистках», более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы процесс этот происходило мягко», – прокомментировал ситуацию Путин.

Вместе с тем глава российского государства сообщил, что находится в контакте с премьер-министром Армении. «Он прислал мне письмо развернутое. Мы с ним в контакте. Никаких проблем у нас с Арменией и с премьер-министром Пашиняном нет», – сказал Путин.

Владивосток, Светлана Антонова

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