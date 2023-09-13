Банк России снова повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 14 сентября. Доллар подорожает на почти на 1,28 рубля – до 95,9794, евро – на 1,54 рубля до 103,1066.

На биржевых после почти двухдневного укрепления вновь наблюдается ослабление отечественной нацвалюты. Сегодня на Мосбирже «американец» в моменте дорожал до 96,7975 рубля, «европеец» – до 104 рублей.

Напомним, 11 сентября помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден, и спрогнозировал формирование избытка валюты на рынке. Накануне Орешкин предсказал укрепление рубля в ближайшие месяцы.

Москва, Светлана Антонова

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