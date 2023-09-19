Пашинян заявил, что Армения не участвует в военных действиях в Карабахе

Армения не намерена участвовать в военных действиях на территории Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его оценке, главной целью нового обострения в регионе является намерение внутренних и внешних сил поставить под удар государственность Армении.

Как сказал Пашинян, нынешнее развитие ситуации в Нагорном Карабахе было ожидаемым. «Мы видели напряженность ситуации… Азербайджан, по сути, начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. И, как уже говорилось в заявлении МИД, мы считаем, что, во-первых, миротворческие силы Российской Федерации должны принять меры, а во-вторых, мы ожидаем, что Совет Безопасности ООН также примет меры», – цитирует его слова Armenpress.

«Попытки вовлечь Республику Армения в военную эскалацию для нас неприемлемы, и мы будем управлять этим процессом… Мы не должны допустить, чтобы какие-то люди, какие-то силы, внешние, а также и внутренние, поставили под удар государственность Армении. К сожалению, должен констатировать, что, как и ожидалось, сейчас в разных местах, даже в Армении, звучат призывы вплоть к осуществлению государственного переворота», – подчеркнул Пашинян

Ранее сегодня Азербайджан объявил о начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе в связи с систематическими диверсиями и провокациями Армении, подчеркнув, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам. В Баку заявили, что единственный путь для мира в регионе – вывод Арменией своих войск из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте».

Ереван на это ответил, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе.

Согласно сообщениям азербайджанских и армянских СМИ, на территории Нагорного Карабаха начались боевые действия. В частности, ведется обстрел в районе Степанакерта. Минобороны непризнанной НКР со своей стороны заявило, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «глубоко встревожена» резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, и призвала конфликтующие стороны незамедлительно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования.

Ереван, Мария Соколова

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