«Кроме вреда, пока ничего не приносит»: в Госдуме назвали главную причину роста цен на бензин

Главной причиной роста цен на нефтепродукты является налоговый маневр в нефтяной отрасли, который был проведен по инициативе правительства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, отказ кабинета министров признать ошибочность такой меры ведет к монополизации рынка и дальнейшему росту цен.

«Вчера в закрытом режиме мы заслушивали объяснения замминистра энергетики по поводу причин, почему у нас резко выросли цены. Нас не устроили объяснения. Мало того, мы своими наводящими вопросами пытались вывести на истинную причину роста цен, но он, как партизан, молчал, так и не сознался в том, что истинной причиной является ошибочный налоговый маневр в нефтяной отрасли», – сообщил Гартунг.

Парламентарий обратил внимание, что этим маневром несколько лет подряд налоговая нагрузка переносится с экспорта углеводородов на внутреннее потребление. «Мы снижаем экспортные пошлины практически до нуля и повышаем налог на добычу полезных ископаемых. Это приводит к тому, что вся нефтепереработка внутри страны получает нефть по очень высоким ценам. А так как верхний уровень цен в розницу у нас государством контролируется, очень болезненно воспринимается рост цен на заправках населением, и правительство на это серьезно реагирует, то получается, что НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) оказываются в ситуации, когда заходящее на предприятие сырье оказывается дороже, чем продукт, который они должны перерабатывать и продавать на оптовом рынке. И получается, они уходят в зону отрицательной рентабельности. Если это вертикально интегрированные компании, которые и добывают нефть, и экспортируют, и перерабатывают ее, они, естественно, имели возможность провести глубокую модернизацию своих заводов и продают топливо более высокого класса и за это получают отрицательный акциз», – пояснил он.

«Объясняю в двух словах, что НДПИ подняли для всех НПЗ, а отрицательный акциз – компенсацию за удержание цен, возвращается только некоторым компаниям. Поэтому получается, что те компании, которые не попадают под процесс возврата отрицательного акциза, они с рынка уходят. И мы видим случаи, когда банкротятся независимые НПЗ. Их фактически не осталось. Это приводит к монополизации рынка. Монополизация рынка к чему всегда ведет? К росту цен. Всё, круг замкнулся. Поэтому искать где-то на стороне причины, врагов, которые ведут к тому, что у нас бензин дорожает, – это неправильное направление. Искать нужно здесь, в стенах Госдумы, где принималось решение об изменении налогового законодательства в нефтегазовом секторе. Поэтому и лечение должно быть здесь. Нужно отменять налоговый маневр, понижать НДПИ, повышать экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты», – полагает глава комитета по защите конкуренции.

Гартунг подчеркнул, что нынешняя политика правительства приносит только вред. «Они (правительство) не признают, что ошибочно провели этот налоговый маневр, но теперь, чтобы сдержать цены на нефтепродукты, они сегодня додумались – взяли и остановили экспорт нефтепродуктов. Частично они добились того, что некоторый избыток образовался на внутреннем рынке. Но перенастроить транспортные потоки от тех заводов, которые изначально строились для экспорта нефтепродуктов, и они прямо у самой границы находятся, у них нет просто (возможности), логистические цепи не предусматривают обратного потока внутрь страны. Это можно сделать, но для этого нужно время. Поэтому конечно же эта мера, кроме вреда, пока ничего не приносит», – констатировал он.

«А самое главное, что отмена налогового маневра приведет к тому, что не нужно будет возвращать отрицательный акциз тем самым вертикально интегрированным нефтяным компаниям, которые и так не бедствуют. Напоминаю, по 2022 году отрицательные акциз составил 3,3 трлн рублей. Именно столько составлял дефицит бюджета в 2022 году. То есть, фактически дефицит бюджета сформирован только одним неправильным решением – возвратом отрицательного акциза нефтяным компаниям. Вот это нужно сейчас исправлять. Я об этом говорю, потому что завтра вносится проект бюджета, в котором мы эти проблемы можем решить. Ожидаю, что правительство все-таки прислушается к нашей позиции и одновременно с внесением бюджета сформулирует свою позицию по истинной причине роста цен», – заключил Гартунг.

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обратил внимание на продолжающий рост розничных цен на автомобильное топливо и поручил более оперативно реагировать на эту ситуацию.

Москва, Мария Соколова

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