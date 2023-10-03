Сегодня утром после открытия Мосбиржи курс доллара превысил отметку в 100 рублей. Это произошло впервые с 14 августа, после чего Банк России на экстренном заседании 15 августа решил резко повысить ключевую ставку для «стабилизации» валютного курса и предотвращения роста инфляции.

В ходе сегодняшних биржевых торгов максимальный курс доллара достигал отметки 100,2550 рубля, после чего снизился до 99,5 рубля и сейчас колеблется около этоо уровня. В то же время курс европейской валюты поднимался до 104,7175.

Как и предполагали неправительственные эксперты, повышение ключевой ставки не остановит девальвацию, но при этом спровоцирует рост инфляции, несмотря на заверения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в обратном.

В Госдуме заявляли, что еще последствием решения ЦБ также станет замедление отечественной экономики в условиях подорожания кредитных ресурсов. При этом депутаты вновь поставили вопрос о необходимости отставки не только главы Центробанка, но и министра финансов РФ Антона Силуанова. В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов называл их крупнейшими экономическими иноагентами, которые реализуют западный план по развалу отечественной экономики и обнищанию населения на фоне провала санкционного давления.

Парламентарии неоднократно обращали внимание, что Набиуллина и Силуанов остаются исполнительными директорами Международного валютного фонда от России и строго выполняют все требования Вашингтонского консенсуса, который предполагает реализацию прозападной политики, в том числе, вывод экспортных доходов из страны зарубеж.

Напомним, накануне Банк России повысил официальный курс доллара до 98,4785 рубля, евро – до 104,3375.

Москва, Светлана Антонова

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