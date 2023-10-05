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Четверг, 5 октября 2023, 17:27 мск

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Тихий бунт в Европе: президент Словакии выступила против оказания помощи Киеву

Фото: schengenvisainfo.com

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, обещавшего отказаться от поддержки Украины.

По данным словацких СМИ, с инициативой выделения очередного пакета помощи Киеву выступило министерство обороны республики. Глава государства выступила против этой идеи. Чапутова считает необходимым уважать результаты парламентских выборов – игнорирование позиций победившей на выборах партии «создало бы неудачный прецедент на будущее», отмечает ТАСС.

Как пояснил представитель президента Словакии Мартин Стрижинец, Братислава имеет «более серьезные проблемы, чем Украина», уточняет «Прайм».

Партия «Направление – социальная демократия» победила на парламентских выборах 30 сентября с поддержкой 22,94% избирателей, что обеспечило ей 42 из 150 мест в парламенте. Один из лидеров партии – бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого западные СМИ называют пророссийским политиком, заявил, что республика должна отказаться от поддержки Киева и выступать за мирные переговоры.

Братислава, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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