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Вторник, 10 октября 2023, 19:24 мск

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Вызовы беспрецедентны: Спикер Госдумы высказался за повышение персональной ответственности руководства Центробанка

Вячеслав Володин, фото из архива официального сайта Госдумы

В Центробанке РФ должна быть более высокая персональная ответственность зампредов, членов совета директоров. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи депутатов с главой Цб Эльвирой Набиуллиной.

«Это необходимо, чтобы человек, который входит в совет директоров Центробанка, понимал, что, если он эффективен – ему спасибо скажут, неэффективен – его уволят и потом не трудоустроится ни в какой частный банк. Тогда и эффективность будет повышаться», – пояснил Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Глава нижней палаты парламента также отметил, что «разговор нужный, нам надо этот формат продолжать. Более того, возможно, приглашать для участия в нем и правительство». «Вызовы, с которыми мы столкнулись, беспрецедентны. Задумайтесь: 17,5 тыс. санкций. ЦБ в этой ситуации решения принимает. Да, есть вопросы, нужно их обсуждать, но посмотрите, что в других странах, где нет этих вызовов: какая там инфляция и какие проблемы», – добавил он.

Во встрече, которая продолжалась более двух часов, приняли участие руководители всех думских фракций и председатели профильных комитетов. Обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны.

Ранее в Госдуме неоднократно обращали внимание, что глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов до настоящего времени являются исполнительными директорами Международного валютного фонда от России и строго выполняют все требования Вашингтонского консенсуса, который предполагает реализацию прозападной политики, в том числе, вывод экспортных доходов из страны зарубеж.

«И мы видим, что происходит не только с выводом капитала, но мы видим, что происходит с плавающим курсом рубля, когда в принципе под разговоры о необходимости перехода на расчет в национальных валютах, фактически, рубль сделали «мусорной» валютой – его девальвировали на 80%. Именно это поднимает рост цен и разгоняет инфляцию», – заявил на прошлой неделе в Госдуме депутат Николай Коломейцев.

Лидер фракции «эсеров» Сергей Миронов вновь поставил вопрос о необходимости отставки главы Центробанка и министра финансов РФ Антона Силуанова. Политик называл их экономическими иноагентами, которые реализуют западный план по развалу отечественной экономики и обнищанию населения на фоне провала санкционного давления.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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