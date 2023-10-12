Банк России понизил почти на 3 рубля официальные курсы доллара и евро

Банк России понизил на завтра, 13 октября, официальные курсы американской и европейской валют почти на три рубля. Доллар будет стоить 96,9948 рубля, евро – 103,0350.

Российская нацвалюта перешла к укреплению после указа главы государства об обязательной продаже внутри страны валютной выручки ряда экспортеров. Предполагается, что этот документ будет действовать, как минимум, полгода.

Как считает глава Сбербанка Герман Греф, это решение может позволит постепенно вернуть курс рубля к фундаментальному уровню – 85-90 рублей за доллар.

По оценке экономиста Никиты Кричевского, в ближайшие дни российская нацвалюта действительно может немного укрепиться, но в дальнейшем следует ожидать ее ослабления и повышения инфляции.

Москва, Светлана Антонова

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