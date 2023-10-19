«Газпром» существенно нарастил поставки «голубого топлива» в Китай

Поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» выросли на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам переговоров в Пекине с председателем Совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоуляном.

«Переговоры по всем вопросам сотрудничества в газовой сфере прошли в очень конструктивном и содержательном ключе. В текущем году рост поставок газа по «Силе Сибири» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%. «Газпром» готов и дальше наращивать поставки и надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом по согласованным маршрутам», – отметил Миллер, слова которого приводятся в официальном сообщении «Газпрома».

Как отмечается, в ходе встречи «Газпром» и CNPC подписали Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года.

«Газпром» и CNPC также подписали обновленную редакцию Соглашения о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия взамен действовавшей с 2016 года.

Пекин, Светлана Антонова

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