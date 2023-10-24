На втором месте после США: Шольц оценил объем помощи Германии киевскому режиму с начала СВО

Германия с февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция, направила киевскому режиму 24 млрд евро помощи. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на немецко-украинском экономическом форуме. По его словам, таким образом Германия является «вторым по величине сторонником Украины после США».

Шольц также анонсировал новый пакет помощи Киеву в 1,4 млрд евро – на «защиту украинского неба» зимой. «Он включает в себя, среди прочего, еще одну систему Patriot, еще одну систему IRIS-T, а также еще несколько зенитных самоходных установок Gepard с недавно выпущенными для них боеприпасами», – уточнил канцлер Германии (цитата по РИА «Новости»).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Гудзоновском институте в Вашингтоне, куда прибыла на саммит ЕС – США, заявила, что Евросоюз с февраля 2022 года передал Украине помощи на почти €90 млрд, из которых €27 млрд составили боеприпасы и вооружения.

Общий объем финансовой помощи США киевскому режиму, одобренной конгрессом с начала конфликта, оценивается в $130 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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