Обострение конфликта на Ближнем Востоке подтолкнет цены на нефть к историческому рекорду – Всемирный банк

Мировые цены на нефть способны подняться до нового исторического рекорда в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как считают аналитики Всемирного банка (ВБ), баррель «черного золота» при определенных условиях может подорожать до $150 и более.

Эксперты ВБ не исключают три сценария возможного развития событий на основе опыта региональных конфликтов с 1970-х годов. Сценарий «малого кризиса» (как в ходе гражданской войны в Ливии в 2011 году) предполагает сокращение добычи нефти на 0,5-2 млн баррелей в день и рост цен на нефть до $93-102 за баррель в 4-м квартале, передает «Прайм».

Сценарий «кризиса средних размеров» (как в ходе войны в Ираке в 2003 году) предполагает сокращение мирового предложения нефти на 3-5 млн баррелей в день, что подтолкнет стоимость «черного золота» до $109-121 за баррель.

Сценарий «крупного кризиса» (как в случае введенного арабскими странами в 1973 году эмбарго) предполагает уменьшение поставок на 6-8 млн баррелей в день и взлет цен до $40-157 за баррель.

Повышение цен на нефть, если оно будет устойчивым, неизбежно означает рост цен на продовольствие. Если случится жесткий шок, это еще сильнее подстегнет подорожания продуктов питания, прогнозируют аналитики ВБ.

Москва, Светлана Антонова

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