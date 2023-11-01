Госдума досрочно лишила полномочий двух депутатов

Сегодня нижняя палата российского парламента в закрытом режиме приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Вадима Белоусова от «Справедливой России – За правду» и Василия Власова от ЛДПР.

«Документы приняты на основании решения Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам», – пояснили в пресс-службе Госдумы.

Власов ранее заявлял, что при рассмотрении малозначимых вопросов он пользовался возможностью дистанционного голосования, которую ввела комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, куда он входит. Парламентарий связывает прекращение своих полномочий в связи с его разногласиями с руководством ЛДПР.

Депутат Белоусов объявлен в розыск с августа 2022 года.Он был осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей. Стоит отметить, что фигурантом уголовного дела о взятке депутат стал в 2017 году, а в 2018-м его лишали депутатской неприкосновенности. Это не помешало переизбраться на новый срок в Госдуму. В 2022 году «Справедливая Россия – За правду» планировала выдвинуть его на пост главы Удмуртии, но за месяц до выборов он осужден.

Москва, Мария Соколова

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