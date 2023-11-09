В России появится публичный реестр злостных неплательщиков алиментов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о создании реестра злостных неплательщиков алиментов, который, как предполагается, будет публиковаться в открытом доступе на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, в реестр планируется включать сведения о гражданах, привлеченных к административной или уголовной ответственности или объявленных в розыск за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Удаление из реестра будет возможно только после полного погашения всех обязательств по алиментам.

По данным ФСПП, в настоящее время более 1,2 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам. За девять месяцев 2023 года приставы взыскали алиментов на 44,4 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»