Илон Маск увидел признаки гражданской войны в Европе

Европа приближается к гражданской войне. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск, комментируя беспорядки в Великобритании между гражданами страны и мигрантами.

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», – написал Маск в соцсетях.

Ранее в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа, в котором приняли участие более 300 тысяч человек. В результате столкновений с полицией были задержаны 92 активиста.

Ранее Маск предупреждал, что нынешняя политика, открывшая все двери Европы для мигрантов, приведет к неприятным последствиям. «Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», – отмечал предприниматель в своем блоге.

Вашингтон, Светлана Антонова

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