Илон Маск увидел признаки гражданской войны в Европе

Европа приближается к гражданской войне. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск, комментируя беспорядки в Великобритании между гражданами страны и мигрантами.
«Европа, кажется, движется к гражданской войне», – написал Маск в соцсетях.
Ранее в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа, в котором приняли участие более 300 тысяч человек. В результате столкновений с полицией были задержаны 92 активиста.
Ранее Маск предупреждал, что нынешняя политика, открывшая все двери Европы для мигрантов, приведет к неприятным последствиям. «Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», – отмечал предприниматель в своем блоге.
Вашингтон, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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