Прозрели? «Единая Россия» в Госдуме снова «задумалась» о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам

Сегодня на пленарном заседании Госдумы заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил о необходимости вернуться к вопросу ежегодной индексации пенсии работающим пенсионерам. По его словам, «сегодня это не только социальная, но и экономическая задача».

«Хочу обратиться ещё раз к правительству России. Давайте вновь вернемся к вопросу ежегодной индексации пенсии работающим пенсионерам. Сегодня это не только социальная, но и экономическая задача. Пожилые люди могли бы подставить плечо и прийти на предприятие. Я понимаю, что это финансово сложная и организационно сложная задача, что здесь необходимо все рассчитать, и решения должны принимать мы только вместе», – заявил Исаев.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Правительство, которое тогда возглавлял главный «единоросс» Дмитрий Медведев, объяснило этот шаг необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда, причем в кабмине были уверены, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие.

Проблему возвращения индексации неоднократно обсуждали в Госдуме, но правительство каждый раз блокировало законопроекты при поддержке фракции «Единая Россия». В конце 2020 года этот вопрос поднял лично президент РФ Владимир Путин, поручив кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по этой теме. Позже в Кремле и правительстве РФ неоднократно заверяли, что вопрос прорабатывается. Однако положительное решение так и не было принято до сих пор.

Москва, Светлана Антонова

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