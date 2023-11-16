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Четверг, 16 ноября 2023, 18:56 мск

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Спикер Госдумы высказался за возвращение уроков труда в школы

Фото из архива официального сайта Госдумы

В российские школы должны быть возвращены уроки труда. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в ходе обсуждения законопроекта о запрете использования мобильных телефонов в школах. Соответствующую поправку глава Госдумы предложил внести ко второму чтению документа, которое запланировано на начало декабря.

«Сегодня труда как самостоятельного предмета нет. Правильно было бы внести изменения в закон, сделав урок труда самостоятельным, чтобы он преподавался по отдельной программе, как ряд других предметов», – сказал Володин.

При этом спикер Госдумы предложил депутатам вместе выступить авторами соответствующей поправки. «Мы могли бы защитить предмет «труд», который был убран теми, кто сделал все для того, чтобы молодежь, ребята в школе не думали, что надо трудиться», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете на использование мобильных телефонах в школах.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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