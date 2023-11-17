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Пятница, 17 ноября 2023, 13:46 мск

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Госдума окончательно утвердила федеральный бюджет на трехлетку

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила в третьем окончательном чтении проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, «несмотря на вызовы, мы принимаем бюджет развития, бюджет противодействия санкциям».

«Если сравнить бюджет 2024 года и, допустим, бюджет, который принимала Государственная Дума в 2000 году, в последующие годы в ситуации финансового кризиса, то бюджет, который мы принимаем сегодня, однозначно отличается в лучшую сторону», – добавил Володин.

Спикер Госдумы также обратил внимание, что в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29 %. При этом более 2/3 доходов (67,2 %) не зависят от нефти и газа.

Предполагается, что доходы бюджета в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей. Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024-2026 годах будут государственные заимствования РФ.

Напомним, ранее представители парламентской оппозиции резко раскритиковали проект федерального бюджета, назвав его стагнационным.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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