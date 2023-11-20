«Заковырка» в смене власти: политика Набиуллиной остается в русле однополярного мира

Повышение ключевой ставки Банком России никак не влияет на уровень инфляции в условиях сохранения власти олигархического капитала. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, без обнуления процентной ставки нельзя говорить о суверенитете РФ, на котором настаивает глава государства Владимир Путин.

«Инфляция – это когда денег много, а товаров мало. Если мы посмотрим, то 80% у нас товаров – импорт. То есть, по сути своей, инфляция есть порождение торговых отношений с зарубежными поставщиками и покупателями, а не проблема внутренних каких-то экономических вопросов, когда надо что-то внутри зажимать и это как-то скажется на инфляции. Грубо говоря, ЦБ в принципе не может решить эту проблему, потому что он вообще не за это отвечает. И работает принцип разделения властей. Кстати, впервые в нашей 1000-летней истории, когда у нас идет принцип конфликта властей. Всегда власть была едина и монолитна. Тут их целых три, плюс Центробанк», – пояснил Федоров.

Парламентарий обратил внимание, что в условиях, когда страна уже 30 лет продает в два раза больше, чем покупает, с инфляцией надо бороться иначе. «Нам надо изменить торговые отношения, как Путин и предлагал, – покупать столько же, сколько и продаем, и у нас удвоится товарная масса, что автоматически приведет к необходимости печатать дополнительно удвоение рублей, чтобы эти товарные массы с рынка забрать, и никакой инфляции тут не будет. А ЦБ повышает процентную ставку, чтобы было меньше товаров. А если будет меньше товаров, то будет больше инфляция, что мы и наблюдаем. Вот эти скачки (ключевой ставки) на инфляции не скажутся. В большей степени скажется обязательная продажа валютной выручки на сокращение инфляции и укреплении рубля, чем рост ключевой ставки», – подчеркнул он.

«Поднимая ключевую ставку ЦБ (подтверждает) – а мы опять же часть однополярного мира. Это значит, у нас нет каких-то качеств, инструментов, особенностей, которые нам нужны, но берутся извне. А кроме товаров, мы берем инвестиции. 30 лет мы живем на иностранных длинных деньгах. Вот это проблема качества макроэкономики. Если мы с ними в конфликте, значит – мы должны прекратить жить на иностранных длинных деньгах инвестиционных, и жить на своих. Надо обнулить процентную ставку, как в Европе – у них нулевая ставка, да и в США она стремилась к нулю, и за счет этого они работали на длинные деньги. Обнулить ставку и запустить механизм национальных инвестиций без инфляции, потому что товаров мы можем покупать в два раза больше, чем сейчас покупаем», – пояснил депутат.

При этом Федоров обратил внимание, что в нынешних условиях России необходимо решать эту проблему. «По сути, это смена стратегии 1991 года на современную, вынужденную в связи с тем, что мы переходим на суверенитет, ведем СВО и так далее. И мы к этому придем обязательно, потому что по-другому мы не вырулим. Нам Запад длинные деньги больше не даст никогда. Страна, которая избыточная, напоминаю, мы поставляем треть природных ресурсов на мировой рынок вообще. Мы в целом, в американских статданных поставляем 3% мирового рынка с нашей территории, а потребляем 1,5%. Это в американских данных, которые на самом деле искажены не в нашу пользу, а в пользу доллара», – уточнил он.

«Мы посчитали, что будет, если мы обнулим ставку. Автоматически без инфляции на рынок придет длинных денег 70 трлн рублей. Напоминаю, что вся сегодняшняя программа господдержки инвестиций – это 2 трлн, которые с трудом выковыривают из бюджета… А из-за того, что удвоится товарная масса, нам придется повышать доходы граждан в 2 раза сразу, чтобы выкупить. Но это вопрос политики, потому что длинные деньги и формирование национальных инвестиций означает, что у нас будет не олигархический капитал-власть, а национальный капитал-власть. То есть – смена власти, и в этом вся заковырка, что мы не можем пойти по пути развитой экономики. Европа, Америка называются развитыми, потому что у них длинные деньги. Собственно, Путин об этом и говорит, когда говорит слово «суверенитет». И вот проблема – отнять власть. Это непростая история, это действительно внутренний серьезный конфликт, без решения которого вряд ли обойтись», – заключил Федоров.

Москва, Мария Соколова

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