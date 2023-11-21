Набиуллина на стороне врага? Политика Центробанка стала тормозом развития российской экономики

Политика Банка России противоречит бюджетному курсу правительства – является вредительской и становится тормозом для развития экономики. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов, комментируя принятие проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. По его оценке, Центробанк уже давно не выполняет свои прямые обязанности, создавая при этом дополнительные сложности для страны.

«Принятый трехлетний бюджет принципиально не меняет ситуацию в российских расходах, структура которых изменилась под влиянием очень сложной международной обстановки, необходимости вести специальную военную операцию, с одной стороны, а с другой – под влиянием правительственного курса на развитие обрабатывающего сектора. Здесь государственная политика остается во многом направленной и на социальную систему, и на реализацию иных вещей, связанных с безопасностью, экономическим развитием. Проблема только в ином – очевидно, что руководство Банка России не выполнило свое прямое назначение. И не выполнили его на протяжении последних 15 лет», – пояснил Колташов.

Эксперт обратил внимание, что Центробанк игнорирует свои обязанности с 2008 года, когда впервые допустил девальвацию. «Потом неоднократно были страшные девальвационные волны. Растворилась в небытие риторика о том, что для устойчивого экономического развития нам нужен устойчивый курс, который поддерживается Банком России. Какая-то невнятная дребедень произносится про борьбу с инфляцией, про никогда не существовавшие 4% инфляции. То есть – очевидно, что политику Банка России в рамках государственного правительственного бюджетного курса можно считать откровенно вредительской. Если в первой половине 2023 года правительство добилось роста экономики, пусть и не очень большого, но превышавшего 2% ВВП, то как на это ответил Банк России при тихой поддержке Минфина? Обвалом рубля, обрушив национальную валюту на фоне повысившихся цен на нефть на фоне бандеровского контрнаступления, что сразу распространило лавину представлений о том, что Набиуллина на стороне врага. Не просто какая-то «пятая колонна» вредит, а просто откровенно на стороне врага», – подчеркнул он.

«В мае было 14 млн с лишним граждан, которые не могли платить по долгам, сейчас их 21 млн. Ну о каком росте экономики можно говорить, когда у нас сформировался просто гигантский класс людей, которые либо уже надорвались из-за обесценивания рубля в огромной степени, либо вот-вот надорвутся, запутавшись в собственных долгах?! Ну как можно это все описать? Конечно, это делает крайне затруднительным рост российской экономики. Ну какой рост экономики после этого? На кого будет рассчитано предложение товаров?» – сказал эксперт.

Колташов также напомнил, что бюджетный план предполагает государственную поддержку частных инвестиций, что необходимо для развития экономики. «Однако тут сразу встает вопрос: а частные инвесторы в условиях, когда возможна девальвация рубля на 90%, вообще могут прогнозировать эффективность своих капиталовложений для того, чтобы даже в смычке с государством их осуществлять дальше? Или они считают, что возникла абсолютно непредсказуемая, крайне опасная стрессовая обстановка еще и ухудшившаяся из-за повышения ставки Банком России? Ставка, которая рублю обвалиться не помешала, рубль не укрепила, инфляцию не остановила, то есть вообще стала каким-то таким ритуальным действием, рассчитанным в основном, на доверчивых дураков», – констатировал он.

«Как вообще реализовывать политику развития экономики, когда мы получили за 2023 год резкое увеличение должников? При том, что у нас, конечно, были рекордные объемы жилищного строительства в 22-23-м году, однако чтобы воспользоваться льготной ипотекой, надо делать 30-процентный взнос, а цены ушли за облака в большинстве городов. Народ закредитован, и кредит еще дорогой теперь, а у многих и обслуживание кредитов из-за повышения ставки резко подорожало. Сделано все для того, чтобы сделать бюджетную политику в поддержании экономического роста неэффективной. Потом можно будет говорить, что соответствующие экономические ведомства не справились. Нет, их уже сейчас подставляют. Они бы справились, и все было бы нормально», – уточнил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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