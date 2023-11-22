«Никакого доверия…» Руководство Центробанка РФ «потеряло лицо»

В России назрела необходимость новой финансово-экономической политики и смены всего руководящего состава Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной на фоне следования регулятором экономической идеологии США. Об этом заявил в интервью РИА «Новый День» руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его оценке, инфляция в России будет замедляться естественным путем, поскольку высокая ключевая ставка Центробанка никак не влияет на этот процесс, и доверия к такой политике просто не существует.

«Такая высокая ставка Банка России не влияет на инфляцию. Нужно менять саму политику Банка России. Они должны действовать в большей связке с правительством. Но получается, что правительство в первой половине года экономический рост нам обеспечивает, а Банк России во второй половине 2023 года этот экономический рост просто рубит в щепки», – констатировал Колташов.

По его словам, все специалисты знают, что «такая высокая ставка уже не работает как инструмент». «Она (ставка) работает только на привлечение денег на депозиты в банке, чтобы люди начали опять сберегать. Но это же имеет и массу отрицательных последствий. Прежде всего, эта ставка никак не влияет на инфляцию, потому что инфляция связана с перепадом курса рубля, а падение курса национальной валюты определилась дефицитом валюты на Московской бирже. Эту валюту просто не продали компании-экспортеры, а всевозможные финансисты из-за снятия Центробанком ограничений выводили деньги из России крайне интенсивно и в этом году, не только в прошлом они вывели 200 с лишним миллиардов долларов, в том числе в офшоры», – пояснил он.

«Система работает на вывод денег, а не на то, чтобы эти капиталы заставить здесь инвестироваться. На такую высоту ставку не обязательно было поднимать и рассказывать, что это как-то инфляцию побеждает. Ну не побеждает. И когда Набиуллина в прошлый раз сказала про цели – 4% инфляции… Ну не знаю, есть у нее там остатки совести или нет? Стыдно просто… Все уже смеются, сквозь слезы, конечно... Где у тебя инфляция отступала-то на самом деле? Когда это было? Причем, многих людей уже трясет, когда они слышат про 4% инфляции, – они начинают думать, что цены сейчас подскочат вообще неуправляемо, потому что никакого доверия к руководству Банка России нет, лицо у них потеряно – дальше некуда», – отметил эксперт.

«Никакого доверия ни к Набиуллиной, ни к ее ведомству не существует. Более того, мне кажется, что люди в массе своей уверены, что надо менять и Набиуллину, и весь аппарат вплоть до начальников отделов и их заместителей. И ставить людей совершенно другой экономической идеологии – не влюбленных в Международный валютный фонд и правительство США. Нужны люди, которые верят в Россию, что ее нужно экономически развивать», – пояснил Колташов, подчеркнув, что смена руководства ЦБ будет означать отказ от экономической идеологии США, которая навязана России.

При этом, как считает эксперт, одновременно требуется революция вузовского экономического образования, поскольку сейчас под видом экономической науки преподается американская финансовая идеология, которой следует тот же Центробанк.

По его оценке, инфляция в России замедлится сама при сохранении обязательной продажи валютной выручки экспортерами. «Инфляция замедлится естественным образом, потому что будет происходить постепенное укрепление рубля. Но это будет зависеть уже от того, как будут компании-экспортеры продавать валютную выручку и как этот процесс будет контролироваться сверху. Соответствующий указ на полгода президентом подписан. Нужно, чтобы эта практика была постоянной, чтобы постоянно эту валютную выручку продавали, и чтобы беспричинный вывод валюты из российской экономики был под запретом. Назрели эти изменения, но они необязательно случатся», – уточнил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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