В Кремле надеются, что Армения останется «нашим союзником»

Отсутствие представителей Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может не означать смену вектора внешней политики Еревана. Такую надежду высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диалог с Арменией продолжится.

Представитель Песков выразил сожаление по поводу решения Еревана отказаться от саммита ОДКБ. «Безусловно армянский фактор будет на повестке дня обсуждения лидеров сегодня, наверно, в узком составе, конечно. Они обменяются мнениями и подумают, как с этим быть дальше. Потому что конечно ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала свое участие», – отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, который разместил его в своем телеграм-канале.

«Мы надеемся, что Армения не меняет векторы своей внешней политики, Армения остается нашим союзником, нашим партнером стратегическим – и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах. Будем дальше с ними разговаривать», – сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске. На форуме республика представлена только флагом.

Сегодня на брифинге замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заверил, что в Ереване не обсуждают вопрос выхода страны из ОДКБ.

Москва, Мария Соколова

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