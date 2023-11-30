Госдума одобрила изменения для перевода пенсионных накоплений россиян в долгосрочные сбережения

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении изменения в порядок перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект касается, в основном, порядка перевода средств пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Он предполагает информирование застрахованных лиц о статусе поданного заявления о единовременном взносе.

Документ вводит понятие «администратор софинансирования», который будет рассчитывать размер дополнительного стимулирующего взноса. Предусматривается также включение администратора софинансирования в процесс государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений.

Данные изменения дополняют принятый этим летом закон по запуску новой программы долгосрочных сбережений граждан, в котором не был предусмотрен механизм возврата средств пенсионных накоплений на формирование накопительной пенсии после их перевода на формирование средств по договору долгосрочных сбережений.

Стоит отметить, что при обсуждении документа представители парламентской оппозиции заявили об отказе поддерживать законопроект, мотивируя это тем, что документ не решает системных проблем с пенсионным обеспечением, а также сравнив его с отъемом денег по примеру Остапа Бендера.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube