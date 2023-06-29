«Закончится горючими слезами»: Госдума утвердила новый вариант «пенсионной реформы»

Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении предложенный правительством законопроект по запуску новой программы долгосрочных сбережений граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть думской оппозиции не поддержала документ, назвав его очередным неудачным вариантом пенсионной реформы.

В частности, депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил, что правительство таким законопроектом расписалось в бессилии по увеличению размера пенсий россиян. «Кто бы что ни говорил из Минфина и ни пытался нас уверить, что это не имеет отношения к пенсионной реформе, фактически это шестой вариант той самой пенсионной реформы, возвращение к накопительному ее варианту. Напомню, что 5,2 трлн было собрано с наших граждан на протяжении предыдущего периода. Ни к чему хорошему это не привело. Фактически правительство расписалось в своем бессилии в части реального увеличения пенсий наших пенсионеров и предлагает им копить самим – если хотите достойно существовать в старости», – отметил он.

«Управлять вашими средствами, которые вы должны откладывать, будут негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Заработают, значит, хорошо – сохранят ваши деньги, не заработают – значит не получилось. Для понимания: за прошлый год статистика – НПФ отработали с доходностью 5,1-5,8%. Реальная инфляция была 12%. То есть фактически граждане, которые доверили свои деньги НПФ, потеряли часть своих сбережений. Приблизительно такая же картина была в части работы всех остальных фондов и управляющих компаний накопительной частью пенсий с теми самыми 5,2 трлн рублей до этого. Поэтому говорить о том, что государство тут ни при чем, государство в этом не участвует, что это дополнительный финансовый инструмент и граждане только с помощью него могут накопить на достойную пенсию, – совершенно неправильно», – подчеркнул Куринный.

При этом парламентарий обратил внимание, что в рамках второго чтения были отклонены поправки, которые могли сделать рабочей новую конструкцию. «Если уже государство предлагает такой механизм, государство должно страховать все риски, соответственно, страховать не только номинал – рубль на рубль, грубо говоря, который вложил человек. Оно должно гарантировать и рост этих накоплений, минимум, на уровень инфляции», – пояснил он.

«С чего наши граждане должны поверить, что сейчас будет по-другому, что сейчас эти средства накопятся, НПФ дополнительно их увеличат на уровень инфляции, а лучше больше? Никакой надежды на это нет. Поэтому мы имеем сегодня провалившуюся пенсионную реформу – пять раз провалившуюся. Мы имеем многолетний обман граждан в части накопительной части пенсии, и попытку переложить на них все тяжести их дальнейшего пенсионного существования. Ну, естественно, и обеспечить заработок этим разного рода частным фондам. Мы будем голосовать против и предлагаем сделать это всем остальным», – заявил Куринный.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов со своей стороны также назвал главной проблемой предложенной правительством системы накопления отсутствие параметров достижения результатов негосударственных пенсионных фондов. «Главной проблемой этого инструмента является то, что, поручив им пенсионные деньги, через 15 лет пенсионер получит деньги, на которые он, в лучшем случае, получит – ему компенсирует государство, если вводится механизм компенсации, так же – как в банковской деятельности, в лучшем случае те же самые деньги в номинальном выражении. В фактическом выражении через 15 лет эти деньги могут оказаться в 10 раз меньше», – выразил опасение парламентарий.

«Главным изъяном механизма, который здесь предлагается, мы по-прежнему считаем отсутствие каких-либо параметров законодательных, по которым НПФ будут обязаны достигать определенных результатов… И, конечно, это никакой не страховой инструмент для человека, который хочет накопить себе на старость. Это главный изъян, он никак не исправлен. Представителю правительства мы задавали вопрос. Со его слов были названы какие-то проценты, как они будут работать, но в законе этого ничего не появилось. То есть – это все отдано на откуп, по сути, частным компаниям», – констатировал депутат.

При этом Кузнецов предложил оценивать вопрос более глобально. «Экономически этот инструмент поможет нашей стране или нет? Мы считаем, что нет. Потому что куда пойдут эти деньги из НПФ? Они пойдут в банки, потому что правильно было здесь отмечено – сегодня НПФ работают ниже инфляции, позволяет им это делать государство. Они могут работать ниже инфляции, просто отдав деньги в банк на посредническую функцию», – отметил он.

«Мы такими законами и такими инструментами поддерживаем экономику посредничества, когда семеро с ложкой, а один – с сошкой. А нам нужен механизм, который будет страховать граждан. Чтобы он страховал граждан, нужно создавать определенные ценности. И в законе должны быть прописаны эти ценности – если не ниже инфляции, значит, это должно быть записано. И тогда они будут вкладывать в производство, в стоящие вещи, а не просто сидеть курить бамбук в ожидании процентов, которые свалятся с банка, который заработает либо на валютных курсах, либо на спекуляциях еще какого-либо рода. Поэтому воздерживаемся. И наших граждан предупреждаем, что механизм может закончиться горючими слезами», – заключил Кузнецов.

Несмотря на критику, в итоге законопроект был принят в окончательном чтении. Программа формирования долгосрочных сбережений возможна на добровольной основе «как за счет личных средств граждан, так и за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования». Функции доверительного управления средствами пенсионных накоплений предлагается возложить на госкорпорацию «ВЭБ.РФ» на постоянной основе. Система гарантирования прав участников пенсионных программ в рамках НПФ будет распространена на средства, формируемые гражданами по договорам долгосрочных сбережений.

Закон предусматривает, что предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для каждого физлица в случае банкротства или аннулирования лицензии НПФ увеличивается с 1,4 млн до 2,8 млн рублей.

Участник программы сможет получить и софинансирование от властей: до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Размер вложений будет зависеть от дохода человека. Планируется, что можно будет сделать вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год, если за этот же период были сделаны взносы на сумму до 400 тысяч рублей. Предполагается, что эта льгота будет содержаться в другой законодательной инициативе, вносящей изменения в Налоговый кодекс.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги можно в особых жизненных ситуациях – при потере кормильца или для дорогостоящего лечения, виды которого будет определять правительство.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года кроме ряда положений, для которых установлены иные сроки.

Москва, Мария Соколова

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