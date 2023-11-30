«Абсолютный туман…» Депутат Госдумы заявила о намеренном обрезании пенсий россиян в пользу финансового сектора

Постоянное изменение правил с помощью многочисленных околопенсионных законов необходимо для сохранения у финансового сектора 5 трлн рублей, которые «зависли» на счетах как добровольные накопления россиян к пенсии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила внефракционный депутат Госдумы Оксана Дмитриева сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при рассмотрении вопроса об уточнении порядка перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения.

По ее оценке, с 2027 года начнутся проблемы у первых вышедших на пенсию по новой системе женщин 1967 года рождения, выплаты которым будут значительно ниже, чем заявлялось ранее, в результате фактического краха накопительной пенсионной системы.

«Вся эта совокупность законов по переходу к долгосрочным сбережениям граждан связана с тем, что реформа 2002 года с введением обязательного накопительного (элемента) полностью провалилась. Но при этом граждане – в основном, это 1967 год рождения и младше, потому что с 1958-го по 1966-й они только два года копили, с 2002-го по 2014 год отчисляли на накопительную часть пенсии 6% из 22%. В итоге у НПФов и ВЭБа скопилось около 5 трлн рублей», – пояснила Дмитриева.

Парламентарий обратила внимание, что в условиях «абсолютной неэффективности» системы возник вопрос: что делать с этими средствами? «Если бы действительно был принцип добровольности, то гражданам надо было предоставить право – либо вы дальше играете в игры с накопительной пенсионной системой, добровольно оставляете их как накопительный элемент, либо вы их переводите в страховую часть, и ваши деньги, соответственно, переводятся в Пенсионный фонд и дальше вам их переиндексируют. Потому что доходность вот этих 6%, которые были в накопительной части, меньше, чем индексация, которая была по страховому пенсионному капиталу», – подчеркнула депутат.

«А вот этот весь туман с многочисленными законами, поправками, которые мы сейчас принимаем – то мы уполномоченного введем, то информацию дадим, то гражданам будем разъяснять, что все это добровольно, – это только для того, чтобы эти 5 трлн не отнимать у финансового сектора. Добровольно их вытащить оттуда нельзя. Всё!» – заявила Дмитриева.

При этом парламентарий отметила, что расплата за эти действия будет в 2027 году, «когда первая когорта возрастная женщин 1967 года рождения выйдет на пенсию». «Они обнаружат, что страховая часть пенсии у них существенно меньше, потому что фактически 6% из 16%, которые были на индивидуальную часть, у них в страховую не поступало, а накопительная пенсия, если они ее вообще найдут, то она во всяком случае, будет существенно меньше. Вот и всё», – уточнила она.

«А это (обсуждаемый законопроект) – абсолютный туман! Потому все уже вообще не понимают, где вообще эта добровольность. А добровольность в том, чтобы не понимать, что всё вот это, обязательный элемент, полностью остался в этой системе и взять его обратно нельзя», – заключила Дмитриева.

Как сообщал «Новый День», Госдума приняла сегодня в первом чтении изменения в порядок перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения, которые дополняют принятый этим летом закон по запуску новой программы долгосрочных сбережений граждан.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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