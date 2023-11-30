Пенсионное жульничество: в Госдуме сравнили правительство РФ с Остапом Бендером

Государство отказывается нести ответственность за пенсионное обеспечение граждан и обманывает их в пользу банков и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при рассмотрении вопроса об уточнении порядка перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения. По его словам, 30-летний грабеж россиян через пенсионную систему подобен методам «великого комбинатора».

«Известный всем Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения. Наше правительство экспериментирует с пенсиями, и это уже шестая попытка приблизительно такого же характера: как бы сделать так, чтобы денег не платить, а люди были довольны… Имею в виду всю систему государственного обеспечения», – пояснил Куринный.

Парламентарий обратил внимание, что нынешний размер пенсий гарантирует только самый минимум. «Государство вам гарантирует минимум. На все пенсионные реформы можно наплевать, на все обещания по повышению пенсий, покупательской способности – можно наплевать. Вот 23 тысячи (рублей) в среднем. Что можно на 23 тысячи сделать? Можете посмотреть: за ЖКХ заплатить, продукты купить, на все остальное не хватает денег. Поэтому если вы хотите еще купить лекарства, обновить бытовую технику или в какой-то кинотеатр сходить, тогда, будьте добры, копите сами. Ну а государство вам ничего не должно, и в варианте накопительности брать на себя ответственность никакую не хочет. Потому что те несколько сот НПФ, которые заграбастали огромные деньги… Часть обанкротилась, часть исчезла, с ними исчезли десятки миллиардов рублей, – про это никто не пытается вспоминать. Реформа действительно провалена», – констатировал Куринный.

При этом депутат подчеркнул, что теперь для пенсионной системы «выбран очень хитрый вариант». «Хотите копить на пенсию, вот вам пожалуйста добровольный инструмент. Что гарантирует государство в плане этого добровольного инструмента? Практически ничего. Вот сегодня мы пытаемся этот механизм немножечко поднастроить. То есть мы будем следить через Центробанк, усилим его полномочия. Вот еще финансовый уполномоченный будет вам советовать периодически или в досудебном порядке что-то регулировать. Но за результат накопления, инвестирования ваших средств – мы не отвечаем. Вот почему, когда этот закон обсуждался, мы предлагали самый простой механизм – не хочет государство, не может, ну тогда закрепите хотя бы вариант, что те деньги, которые человек откладывает добровольно, хотя бы на уровень инфляции автоматически индексировались. Нам говорят: нет, вы что, это коммерческие предприятия, вот они не могут так», – уточнил он.

«Этот базовый, основной закон направлен, прежде всего, естественно, на обогащение НПФ и банков, которые с ними плотно связаны. Именно по этой причине мы получаем сегодня 2,5 трлн доходов у банков. Думаю, такие же огромные доходы получат НПФ, если им, не дай Бог, понесут вот эти деньги, которые сегодня пытаются уговорить, разъяснить каким-то образом именно в этой связи. Государство ни при чем. Мы ни за что не отвечаем. Только минимальный номинал мы вам вернем и какую-то сумму застрахуем вам гарантированную, и чуть-чуть может добавим кому-то по особой формуле, может быть. То есть – совершенно не годная система, которая никак не гарантирует человеку то, что он ну хотя бы восполнит на уровень инфляции свои сбережения, которые он вынужден откладывать, компенсируя недостачу государственной пенсии как таковой. И нам предлагают его чуть-чуть подрегулировать. Давайте немножко тут подкрутим, тут, по большому счету, когда он не заработает сам по себе», – подчеркнул он.

В этой связи депутат выразил уверенность, что такая система не может быть улучшена ни коим образом. «Разъясняй – не разъясняй, но когда люди на протяжении 30 лет видят, как государство грабило под разными предлогами в виде пенсионных реформ, накопительных пенсий, НПФ и тому подобное, а потом говорит: нет, теперь все будет по-другому, проводим линию и теперь честное государство начнется отсюда, но оно ни за что не отвечает вместе с Центробанком, оно просто смотрит со стороны, как вы пытаетесь эффективно инвестировать лишние накопившиеся у вас деньги. Хотя они далеко не лишние, скажем так, по уровню, если возьмем, сегодня зарплат в РФ», – подчеркнул Куринный.

«Понятно, что эта схема не может быть улучшена ни коим образом. И те поправочки, которые вносятся в закон, который еще не вступил в действие, – это тоже как бы очередной звоночек. Может, ещё придется корректировать, когда это даже ещё не заработало, а уже дефекты в нем обнаруживаются. Оно никак не повлияет на жизнь наших людей», – заключил Куринный.

Как сообщал «Новый День», Госдума приняла сегодня в первом чтении изменения в порядок перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения, которые дополняют принятый этим летом закон по запуску новой программы долгосрочных сбережений граждан. Новая система должна вступить в силу с 1 января 2024 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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