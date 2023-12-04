Комитет Госдумы поддержал запрет на мобильники в школах

Комитет Госдумы по просвещению поддержал поправку в законодательство, которая запрещает использование мобильных телефонов даже в образовательных целях.

Ранее в первом чтении был принят законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Он разрешал использование средств связи на уроках в учебных целях, а также в экстренных случаях.

Одобренные сегодня поправки ко второму чтению предполагают полный запрет на использование мобильных телефонов и планшетов с sim-картами во время занятий в школах даже в образовательных целях. Исключением станут только экстренные ситуации.

В числе одобренных сегодня поправок также введение обязательного урока труда для начальных и средних классов. Подобные уроки могут ввести в российских школах с 1 сентября 2024 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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