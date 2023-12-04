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Понедельник, 4 декабря 2023, 19:00 мск

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Рост цен на дизтопливо продолжился на московских АЗС

Средняя цена дизельного топлива на автозаправках Москвы за неделю выросла на 16 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

По данным на 4 декабря, средневзвешенная стоимость дизтоплива за неделю поднялась на 16 копеек и составила 62,32 рубля за литр. Наибольший вклад в подорожание внесли заправки «ЛУКОЙЛа», где цена подскочила сразу на 40 копеек до 62,48 рублей за литр, и ТК «ЭКА», на которой плюс в 40 копеек поднял стоимость до 62,76 рублей.

Кроме того, АЗС «Газпром нефти» повысили цену на 14 копеек – до 62,15 рублей за литр.

Розничные цены на бензин по итогам прошлой недели опустились на 10-12 копеек. Средневзвешенная стоимость Аи-92 составила до 50,32 рублей за литр, Аи-95 подешевел до 55,82 рублей за литр.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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