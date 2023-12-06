Перспектива отставки Набиуллиной: Центробанк РФ нанес удар по отечественной экономике

Банк России во главе с Эльвирой Набиуллиной нанес удар по отечественной экономике, обеспечив рост прибыли банковской сфере. Об этом заявил известный российский писатель Николай Стариков, мнение которого вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Комментаторы считают необходимой национализацию Центробанка и смену его руководства.

«Из-за того, что Центральный банк поднял учетную ставку – кредиты подорожали и государство должно больше денег отдать банкам для компенсации разницы этих возросших процентов по льготным программам. Повышение ставки наносит ущерб экономике и делает баснословно дорогими программы поддержки льготных кредитов для бизнеса и экономики. Просто роспись руководства Центрального банка привела к тому, что из бюджета сотни миллиардов идут в карман банкиров, эти деньги можно было направить на другое», – отметил Стариков в своём телеграм-канале.

Писатель обратил внимание на надвигающийся кризис в строительной отрасли и других отраслях промышленности. «Появилась информация, что первоначальный взнос по льготной ипотеке, за которую государство доплачивает деньги, может повыситься до 30%. Это приведёт к сокращению количества людей, которые берут ипотеку. Последствия – затоваренность рынка недвижимости. Застройщики говорят о надвигающимся кризисе в перспективе 2-х лет, потому что их прибыль, их личные средства и средства компании они сейчас заморожены в нераспроданных квадратных метрах», – пояснил Стариков.

«Похожая ситуация не только в строительной сфере. Действиями ЦБ нанесен удар по всей промышленности», – подчеркнул он.

Примечательно, что комментарии пользователей Сети разделились с перевесом в сторону поддержки мнения Старикова. При этом многие задаются вопросом, почему Набиуллина, если она действует во вред стране как враг народа, до сих пор занимает свою должность.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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