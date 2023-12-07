«Нужно командирское решение»: в Госдуме отреагировали на стрельбу в брянской школе

Система охраны в школах России должна быть государственной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение было высказано сегодня в Госдуме в связи с ЧП со стрельбой в брянской гимназии. По мнению депутатов, для предотвращения подобных трагических последствий в будущем необходимо создание института педагогов-психологов, а также системная проверка заместителей директоров школ, в обязанности которых входит выявление на ранней стадии «трудных» подростков.

В частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что надо отказаться от охраны школ частными предприятиями (ЧОП). «Мы не умаляем их возможности, но охрана должна быть государственной. Металлоискатели должны быть. Моей дочери тоже 14 лет. Переходный возраст никто не отменял. В Балашихе недавно также задержали школьницу, которая собиралась напасть на школу. И дело не только в переходном возрасте, могут быть любые провокации. Это наши дети… Главное – это охрана школ. Нужно принять командирское решение. Да, может быть не дешево, может быть нагрузка, но в противном случае, такие трагедии будет происходить. И ответственность за них будет на нас с вами, которые равнодушно смотрят на то, как ЧОПы без металлоискателей, без должной подготовки охраняют наши школы», – подчеркнул политик.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов со своей стороны обратил внимание на психологическое состояние стрелявшей школьницы и неэффективность воспитательной работы в образовательных учреждениях. «Наконец-то нужно создать, и чтобы активно работал институт педагогов-психологов в школах. Мы слышим очередные увещевания, что он создан. На самом деле по факту одни лишь таблички, и никакой работы не ведется в этом плане. Потому что уже по оценке очевидцев, одноклассников мы слышим, что девочка подвергалась насмешкам, травле среди сверстников, и это привело к таким трагическим последствиям», – отметил он.

«Конечно же на системном формате нужно проверить работу и помощников директоров школ – заместителей по воспитанию. Об этом очень много говорилось, с помпой представлялся данный проект решения ряда проблем именно по вопросам воспитания, однако трагедия показывает, что, к сожалению, не все вопросы урегулированы и нужно двигаться в направлении того, что создавать в школах наконец-то возможность для работы специалистов, которые на ранней стадии будут выявлять «трудных» подростков и работать с ними», – заключил Чернышов.

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, комментируя трагедию в брянской гимназии, со своей стороны предложил запросить в Следственном комитете, Генеральной прокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в образовательных учреждениях. Также депутат предложил обсудить вопрос о законодательном определении этого понятия.

В итоге – спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василю Пискареву запросить информацию в правоохранительных структурах, комитету по просвещению – проработать определение «травля».

Как сообщал «Новый День», сегодня в Брянске 14-летняя школьница пронесла в гимназию №5 через охрану огнестрельное оружие своего отца и устроила стрельбу. В результате – погибло два человека, в том числе стрелявшая, пятеро были ранены.

Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет выясняет мотивы преступления и обстоятельства происшедшего.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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