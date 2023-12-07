«Жулики наживаются на нищающем народе»: в Госдуме раскритиковали действия Набиуллиной и ФАС

Политика Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной не в состоянии снизить инфляцию, но при этом действия финансового регулятора сокращают рост ВВП в три раза. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев, подводя предварительные итоги 2023 года. По его оценке, рост цен стал «священной коровой» – чтобы жулики наживались, а россияне нищали.

«Сейчас нужда, диктуемая СВО, заставила увеличить бюджетные вливания в ВПК. В результате за 10 месяцев у нас рост ВВП в 3,2%. С другой стороны, если бы они добавили туда еще нормальные кредитные вливания, как это делается во всем мире, то у нас бы уже [повышение] ВВП было 10%. А у нас Набиуллина до 15% ключевую ставку подняла, плавающий курс доллара ввела. Это привело к тому, что инфляция у нас ожидаемая 7,5%», – констатировал Коломейцев.

При этом парламентарий обратил внимание, что, несмотря на поднятую Центробанком ключевую ставку, инфляция не уменьшается. «Нам рассказывают, что мы сейчас ставку поднимем и инфляция сама упадет. Но у нас импортируемая инфляция. К сожалению, бОльшая часть из нас одета в чужое. Это все привезено за валюту. Когда оно привозилось за 60 рублей за доллар – это была одна цена. Когда предприниматель должен купить валюту за 100 рублей, то он вам продаст минимум за 120. У нас нет филантропов, а бОльшая часть наши предпринимателей... учитывая, что пять раз отклоняли наше предложение о фиксации надбавки торговой, у нас каждый предприниматель может по 35% сделать торговую надбавку, а их в цепочке может быть десять, в результате у нас реальная цена товара, как правило, не соответствует тому, какой она должна быть», – подчеркнул он.

«Мы уже внесли четвертый вариант закона о контроле за ценами. Даже в сегодняшнем законе ФАС (Федеральная антимонопольная служба) обязана, если на 30% поднялась цена, проводить антимонопольное расследование, но оно как вьетнамский космонавт боится это делать, то ли ему говорят: этого проверяй, этого – нет. Тогда зачем нам ФАС? Хотя в ныне недружественной Германии 40% цен контролирует федеральное правительство, еще 20% контролируется земельными правительствами. То есть они – рыночники, контролируют 60% цен, а у нас «священная корова» – чтобы жулики наживались на все более нищающем народе», – заявил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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