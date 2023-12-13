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Среда, 13 декабря 2023, 18:35 мск

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Госдума продлила «дачную амнистию» для сооружений СНТ до 2031 года

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому так называемая «дачная амнистия» для зданий и сооружений общего пользования садоводческих товариществ продлится до 2031 года . Речь идет о постройках, возведенных до 2004 года.

По действующему законодательству, действие нормы заканчивается 1 января 2024 года и зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд.

В целях обеспечения завершения оформления прав на имущество общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ разработан проект закона, предусматривающий продление возможности оформления прав на такие объекты недвижимости в упрощенном порядке, отмечается в пояснительной записке к документу.

Напомним, в 2021 году был принят закон, согласно которому россияне смогут оформить незарегистрированные дома на дачных участках также до марта 2031 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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