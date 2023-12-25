На московских автозаправках снова подорожало топливо

На московских автозаправках продолжается активное повышение цен. Средняя стоимость дизельного топлива уже превысила 63 рублей за литр, бензина Аи-95 – 56 рублей, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошлой недели средневзвешенная цена дизтоплива на заправках столицы выросла на 18 коп., до 63,04 рубля за литр. Динамика обусловлена увеличением стоимости на четырех сетях АЗС: «ЛУКОЙЛа» (на 26 копеек, до 63,59 рубля за литр), ТК «ЕКА» (на 26 копеек до 63,87 рубля за литр), «Роснефти» (на 25 копеек до 62,63 рубля за литр) и «Газпром нефти» (на 10 копеек до 62,80 рубля за литр), уточняет «Интерфакс».

Кроме того, продолжается активный рост стоимости бензина. Так, средневзвешенная розничная цена Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю выросла на 22 копейки – до 50,68 рубля за литр и 56,17 рубля за литр соответственно.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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