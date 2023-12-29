Кризис с яйцами: в Госдуме заявили о ценовом сговоре олигархов

Яичный кризис в России связан с ценовым сговором олигархов. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, подорожанию куриных яиц помогает правительство РФ.

«С тех пор как в октябре президент Владимир Путин потребовал разобраться с резким подорожанием этого товара, а чиновники заговорили про грядущую стабилизацию, темпы роста цен здесь удвоились и достигли 50% годовых. За это время правительство так толком и не разобралось с причинами кризиса, а значит, не знает, как его преодолеть», –констатировал политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Миронов обратил внимание на данные Росптицесоюза, согласно которым производство и потребление яиц в России сохранятся на уровне прошлого года, а объем выпуска на 9,5% должен перекрыть внутренние потребности страны.

«Нам на голубом глазу рассказывают про сезонный всплеск, который длится почти год, про падение производства, которое на самом деле – по крайней мере по итогам 11 месяцев – выросло на 2%. Называют другие факторы, способные повлиять на цены, но не вызвать такой скачок. И молчат про главное: о том, что отечественное куриное яйцо даже сейчас – одно из самых дешевых в мире. Что страшно огорчает аграрных олигархов, которые, монополизировав этот рынок, решили обогатиться за счет экспорта и накачки внутренних цен», – констатировал лидер «эсеров».

При этом Миронов обратил внимание, что, если за весь прошлый год экспорт яиц увеличился на 12%, то за первое полугодие 2023 года он вырос в полтора раза.

«В этой связи удивляет попытка правительства исправить ситуацию на внутреннем рынке с помощью импорта. У всех импортеров этот товар дороже, к тому же непонятно, какой смысл наращивать ввоз, не сократив вывоз. Чтобы более дешевая своя продукция уступала место более дорогой заграничной? Еще в октябре Минсельхоз подготовил проект постановления правительства о регулировании экспорта. Но, очевидно, это очень не понравилось «яичным королям», и решение зависло. Выходит, интересы олигархов пока превыше интересов общества. Но это означает, что завтра такую штуку могут проделать с любым другим товаром, а чиновники снова будут обещать нам скорую стабилизацию», – заключил Миронов.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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