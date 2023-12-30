Кровавое время: перспектива – 2024-й год тоже пройдет под знаком войны

Уходящий 2023 год был кровавым без перспектив урегулирования конфликтов, что на Ближнем Востоке, что на Украине, где для победы Москва вполне может пойти на увеличение контингента после мартовских выборов. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказала политолог, публицист Дарья Митина. По ее оценке, новый 2024 год может стать решающим даже без перспективы мирных переговоров.

«2023 год был кровавый, если одним словом описать. Как минимум, две горячие точки на планете. Новая старая точка – это Ближний Восток. И европейский театр военных действий. Думаю, что 2024 год будет главный и решающий в этом плане. Считаю, что при нынешнем уровне участия в специальной военной операции (СВО) мы не победим. Победить в обороне нельзя… Думаю, после мартовских выборов российский контингент будет расширен в СВО, потому что пока что все идет в режиме экспедиционного корпуса. Это было нормально, пока она еще была спецоперацией, но мы видим, что она быстро переросла в формат большой войны, для которой вот эти, пусть даже 600 тысяч, но вместе с поварами, водителями и так далее, этого недостаточно», – пояснила Митина.

По её мнению, мирные переговоры Москвы и Киева вряд ли возможны. «Сейчас никто нам мирные переговоры вести уже не даст. Здесь желания России недостаточно. И поскольку наше руководство декларирует, что цели СВО остались прежними, то их нужно выполнять, тогда никаких мирных переговоров сейчас быть не может, потому что условий для выполнения этих целей пока нет. Контуры мирного соглашения даже близко не просматриваются. Если все будет зафиксировано по нынешней линии боевого соприкосновения, то это не устроит ни одну из сторон, поэтому все это будет продолжаться. Прогноз – 2024 год тоже пройдет под знаком войны», – добавила эксперт.

Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, Митина также отметила отсутствие тенденций к мирным переговорам, назвав открытием года йеменских хуситов. «Нынешний Ближневосточный конфликт отличается от прежних тем, что раньше международное сообщество предлагало какой-то выход, существовали всевозможные переговорные площадки… То есть – международная дипломатия работала над поиском выхода. Сейчас никто ничего не предлагает, никто ни за что не несет ответственности, международное посредничество фактически умерло. Мы видим односторонний геноцид страны, которая сильнее в военном, ресурсном отношении, против части палестинского народа. При том, что силы неравны и палестинцы оказались практически в военной и политической изоляции за исключением ливанской «Хезболлы», которая немножко помогает с севера, и йеменских хуситов, которых раньше никто не замечал, – буквально открытие года… Но в целом, пока решение этой ситуации не просматривается», – подчеркнула Митина.

По ее мнению, ключевым событием года в России стал «марш справедливости» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также попытка осмыслить статус частных военных компаний (ЧВК). «Это новация внутриполитической жизни. Ничего похожего у нас не было долгие годы. И трагическая история, которая с [основателем ЧВК «Вагнер» Евгением] Пригожиным произошла, в историю уже вошла, но не все точки над «i» расставлены. Высказывается много версий, но ни одна нас удовлетворить не может. А в целом, проблема ЧВК и их соотношение с государственными регулярными армиями, – это не только российская проблема. Она приобретает всемирный характер в глобализирующемся мире, и каждая страна ее решает по-своему. Российские ЧВК активно действуют примерно с 2011 года и задействованы в разных точках планеты, но в плоскость публичного обсуждения и законодательного осмысления это попало, можно сказать, впервые. И до сих пор нет в обществе консенсуса, что это такое вообще, стоит ли это легализовывать или не стоит. Какое-то компетентное широкое обсуждение здесь пока малореально. Пока мой прогноз отрицательный, в ближайшее время легализации ЧВК не произойдет, потому что это в общем-то не нужно ни государству, ни самим ЧВК», – пояснила она.

Как полагает Митина, во внутренней политике России главная новость только одна – её нет. При этом эксперт назвала «не случившимся событием года» обещанную ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным отмену политических ограничений, которые были введены в ходе пандемии коронавируса. «Собянин обещал, что разрешение на митинги, пикеты, массовые акции будет восстановлено, как только Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скажет о том, что пандемия коронавируса закончилась. ВОЗ сказала, и везде в России ограничения отменены, кроме Москвы. И до сих пор непонятно: это до мартовских выборов? Потом будут выборы муниципальные, в Госдуму, выборов много, поводов не отменять много. Но обращаю внимание, что у нас единое государство, единое правое поле и [президент РФ Владимир] Путин вообще-то шел в 2000 году к власти под лозунгом унификации правового поля и много сделал на этой почве – и федеральные округа учредил, и приводил законодательство к одному знаменателю все эти годы. А сейчас идет какая-то фрагментация этого правового поля: в Чечне свой закон, в Москве – свой, и, наверное, это неправильно. И если свежеизбранный президент обратит на это внимание, это будет хорошо», – уточнила Митина.

«Внутри России продолжается закручивание гаек. Очень жесткий режим в отношении партий. Их роль сведена к декорации, бутафории. Нынешние президентские выборы это четко показывают. Ни один из кандидатов нет является на самом деле оппозиционным. Все они так или иначе обрамляют основного административного кандидата. демонстративно отказываются с ним полемизировать, дискутировать, критиковать. Такого никогда у нас не было и такое вообще мало где есть. И, конечно, эти просачивающиеся в прессу установки на цифры явки, поддержки, – это всё, мягко говоря, далеко от понятий демократии. Египетский президент Сиси избран с 89% поддержки. Не хотелось бы, конечно, уж совсем в египетском варианте жить. Мне кажется, что для власти был бы гораздо выгодней режим конкуренции, поскольку у нас многопартийное общество, а не так, что есть одна большая партия, а все остальное – игрушечное-понарошечное. Реформа политической системы назрела очень давно, но проблема в том, что все реформы у нас идут сверху. У нас в государстве нет механизмов, к сожалению, реформирования изнутри, снизу», – констатировала она.

Говоря о грядущих президентских выборах, Митина также подчеркнула, что возможные перестановки во властной элите не решат системных проблем. «Перестановки, конечно, произойдут. Другое дело, что те изменения, которые кому-то кажутся радикальными, на самом деле совершенно косметические, потому что они происходят в рамках одной и той же политической парадигмы и одного и то же политического строя, который никто менять не собирается. Радикально будет, если, например, премьером коммуниста назначат. А смена фамилий в рамках одной и той же скамейки запасных – это не называется радикальным изменением. Проблема не в фамилиях и персоналиях, а в проводимом курсе. Если курс не изменится, а у меня есть большие сомнения на этот счет. Логически менять курс Путин должен был еще в 2012 году. Вот он тогда избрался, получил солидную поддержку, там просто само по себе напрашивалось, что курс должен быть изменен. Вот в последнее время наметились некие очертания, что либерально-компрадорский капитализм у нас наконец-то станет государственно-монополистическим. Это, конечно, хорошо, но это все идет с большим скрипом. Возвращение всяких знаковых персон в Россию, которые в общем-то не должны были возвращаться, которые поездили по «лондонам», поняли, что они там столько не заработают, сколько здесь. Они нас разуверяют в том, что вот этот переход к государственно-монополистическому капитализму состоялся, потому что везде те же люди, те же методы, та же структура собственности. Если он до этого не сподвигся на какие-то радикальные перемены, то зачем ожидать их после 23 лет его правления» – отметила она.

«Граждане будут затягивать пояса и СВО тут ни при чем. Проблема-то не в СВО, а в системных «болячках» – рост цен, тарифов, повышение пенсионного возраста, вымывание людей из сферы традиционной занятости в занятость виртуальную, цифровую, платформенную. Это все не от хорошей жизни, не по своей воле, а просто потому, что текущий курс экономической жизни просто вымыл в эту сферу и заставил их этим заниматься», – заключила Митина.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube