Омбудсмену массового привлечения в Россию мигрантов Титову посоветовали переехать на ПМЖ в Котельники

Уполномоченному при президенте РФ по правам предпринимателей Борису Титову, который призывает россиян не опасаться массового наплыва иностранных рабочих, следует переехать на постоянное место жительство в подмосковные Котельники. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя резонансные высказывания бизнес-омбудсмена о безобидности мигрантов и их полезности для предпринимателей.

«Прискорбно, что интересы предпринимателей, как их понимает господин Титов, вступают в непримиримое противоречие с интересами населения. Одни хотят наживы любой ценой, а там хоть трава не расти, другие же хотят спокойно и достойно жить на своей земле, а не встречать детей из школы, опасаясь за их безопасность. Статистикой этих людей вряд ли убедишь, так что господину Титову стоит переехать в подмосковные Котельники или другое место скопления безобидных и милых гостей с юга, чтобы личным примером способствовать торжеству толерантности», – заявил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Титов 7 января заявил, что страх россиян перед мигрантами носит надуманный характер. «О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», – отметил омбудсмен, комментируя ряд громких происшествий, которые произошли с участием мигрантов в начале года.

Стоит отметить, что в подмосковных Котельниках образовался национальный анклав из приезжих мигрантов, которые пытаются обустроить свою жизнь в рамках собственных традиций. В мае жители Котельников пожаловались главе государства на произвол со стороны мигрантов. После проверки информации Следственного комитета только за один день были выявлены десятки нарушений законодательства, совершенных иностранцами. Возбуждены уголовные дела.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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