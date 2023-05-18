После обращения жителей Котельников к Путину в городе выявили десятки нарушений со стороны мигрантов

За день в подмосковном городе Котельники, жители которого пожаловались главе государства на произвол со стороны мигрантов, были выявлены десятки нарушений законодательства, совершенных иностранцами. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Накануне, на основании видеообращения местных жителей к президенту РФ Владимиру Путину, было возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

«Допрошены в качестве свидетелей 15 человек из числа инициативной группы местных жителей, сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие контроль за правопорядком на данной территории, в том числе в сфере миграционного законодательства, а также работники администрации», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ходе рейда, проведенного 17 мая, составлено 34 протокола об административных правонарушениях, совершенных иностранными гражданами. В частности, выявлены 6 нарушителей миграционного законодательства и 8 нарушителей ПДД.

Также в Следкомитете сообщили о приостановке деятельности культурного центра. Местные жители обращали внимание властей, что на самом деле это молельный дом, разместившийся в жилой многоэтажке.

Ранее группа жителей Котельников записала видеообращение к президенту России, в котором говорится о многочисленных правонарушениях со стороны мигрантов. По словам авторов ролика, местные власти игнорируют их жалобы, а сил полиции недостаточно для наведения порядка.

Жители пожаловались на создание мигрантами ОПГ, множественные нарушения правил дорожного движения, незаконную и постоянно расширяющуюся торговую деятельность, «резиновые» квартиры, куда заселяется большое число мигрантов, приставания к несовершеннолетним девочкам и угрозы.

В частности, в ролике пожилая женщина рассказывает, что своих внуков она вынуждена провожать до школы и обратно, поскольку мигранты часто агрессивно себя ведут.

Москва, Андрей Дорофеев

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