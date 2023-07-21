Зачистка Котельников от мигрантов: возбуждено уголовное дело о халатности чиновников местной администрации

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновников администрации подмосковного городского округа Котельники. Как сообщила пресс-служба ведомства, такое решение было принято после выявления незаконных торговых павильонов на территории автовокзала.

Преступление вскрылось в рамках расследования уголовного дела по факту организации незаконного пребывания мигрантов на территории г.о. Котельники (п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ) и проведения комплекса следственных действий.

«Установлено, что администрация г.о. Котельники в период с 2017 года по настоящее время своевременно не приняла должных мер к сносу и демонтажу несанкционированных торговых точек, где происходило скопление мигрантов. По факту халатности должностных лиц, ответственных за контроль данного сектора, следователем СКР возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ)», – говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время проводятся обыски в помещениях коммерческих организаций, расположенных на территории, прилегающей к автовокзалу, изымается необходимая документация. Кроме этого, проводятся осмотры и иные следственные действия, в ходе которых выявлен факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нахождения там мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность без необходимых разрешений и пребывающих на территории РФ нелегально.

«Данным фактам будет дана правовая оценка», – подчеркнули в СКР.

Напомним, в мае жители Котельников пожаловались главе государства на произвол со стороны мигрантов. После проверки информации Следственного комитета только за один день были выявлены десятки нарушений законодательства, совершенных иностранцами.

Накануне подмосковный главк Следственного комитета сообщил, что сотрудниками СК и МВД проведены обыски и рейды в рамках расследования уголовного дела по факту организации незаконного пребывания мигрантов в Котельниках.

«Установлено, что руководством предприятий, расположенных на территории г.о. Котельники, организовано незаконное пребывание мигрантов путем предоставления им работы без приобретения необходимого для этого патента и места проживания в нежилых помещениях организаций. Одному из предпринимателей следователем уже предъявлено обвинение», – уточнили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

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