Еврокомиссия притормозила старт переговоров с Киевом о вступлении в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) ещё не начала переговоры с киевским режимом о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщила представитель ЕК Ана Пизонеро. По ее словам, Еврокомиссия до сих пор «рассматривает, когда запустить процесс».

«Еврокомиссия обсуждает вопрос, когда запустить следующие шаги в соответствии с заключениями саммита ЕС. Мы думаем над тем, когда запустить процесс», – сказала она (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос журналистов, почему Еврокомиссия не выполняет свое обещание немедленно запустить переговоры с Украиной.

Напомним, лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Единственной страной, выступившей против, была Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан так активно выступал против принятия Украины в ЕС, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил ему выйти из зала на время голосования по началу переговоров.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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