СКР вывел из тени почти 2 млн мигрантов – Бастрыкин

В России сохраняются некоторые негативные тенденции в миграционной сфере. Как заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, за 11 месяцев 2023 года, по данным официальной статистики ГИАЦ МВД России, в стране иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено более 36 тысяч преступлений.

«Правоохранительными органами продолжают приниматься комплексные меры по противодействию преступности мигрантов. В результате принятых мер за последние три года удалось вывести из тени около 2 миллионов иностранных граждан, а динамика прироста преступлений, совершенных иностранными гражданами, замедлилась», – уточнил глава СК в интервью РИА «Новости».

Бастрыкин также отметил, что следователями СК России в прошлом году направлено в суды более 2,2 тысяч дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами. Наряду с этим передано в суд 97 уголовных дел в отношении должностных лиц, совершивших преступления в миграционной сфере.

Напомним, председатель Следственного Комитета РФ 25 сентября заявил, что в России с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% возросло количество тяжких преступлений с участием мигрантов. По его словам, особую тревогу вызывает статистика по преступлениям против личности, в том числе убийствам, фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло и количество уголовных дел о преступлениях мигрантов против половой неприкосновенности.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube