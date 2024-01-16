Госдума инициирует возобновление проверок объектов ЖКХ

После масштабных новогодних аварий на объектах ЖКХ необходимо возобновить проверки на коммунальных предприятиях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, выступая на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Васильев подчеркнул, что нынешняя ситуация с авариями в системе ЖКХ является недопустимой. При этом депутат обратил внимание, что схема федерального контроля может исправить критическую ситуацию.

«Мы столкнулись с тем, что люди мерзли в эти холодные дни – это недопустимо. Поэтому, мы будем предлагать отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ. У депутатов есть большой опыт по выстраиванию соответствующей системы контроля. Мы ее сделаем максимально прозрачной и открытой, будем доводить результаты проверок до СМИ и общественности», – заявил Васильев.

По данным Минстроя России, за период c 30 декабря по 08 января на территории РФ зафиксировано 1 061 происшествие на объектах жилищно-коммунального хозяйства и в сфере эксплуатации жилищного фонда.

Самая масштабная авария произошла в подмосковном Подольске, где в период новогодних праздников авария на частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» привела к отключению отопления в 176 домах Климовска. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Инцидент привлек внимание президента РФ, который принял решение о возвращении завода под управление властей, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций. Местные депутаты уже приняли соответствующее решение.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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