Варшава отказывается от иска против России из-за крушения самолета польского президента

Варшава откажется от подачи иска к России в Европейский суд по правам человека по поводу авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Я намерен в одностороннем порядке прекратить действие письма о намерениях относительно обращения в ЕСПЧ на основании так называемого смоленского доклада с юридической фирмой Emmerson Consulting, подписанного по инициативе Антония Мачеревича. Подача заявления, не имеющего даже теоретических шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», – цитирует заявление Сикорского РБК.

Как отмечается, стоимость услуги оценивалась в более чем 213,5 тысяч евро, которые должен был взять на себя госбюджет. Представитель МИД Польши заявил TVN24, что, «насколько ему известно», оплата не была проведена. Заключение Национальной прокуратуры относительно подготовленного проекта жалобы было отрицательным.

Варшава, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube