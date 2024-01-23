российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 января 2024, 17:44 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Банк России выступил против обязательной продажи валютной выручки

Банк России на текущий момент не видит весомых оснований для продления мер об обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами. Об этом говорится в комментарии регулятора.

«Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки», – цитируют позицию ЦБ федеральные информационные агентства, в том числе ТАСС.

Как считает регулятор, кроме обязательной продажи валютной выручки, значимый вклад в формирование обменного курса также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 года) стоимостных объемов экспорта, которые влияют на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня о поддержке продления меры об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров ранее заявили в правительстве. «Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – подчеркивал вице-премьер Андрей Белоусов.

В сообщении пресс-службы кабинета министров уточнялось, что обязательную продажу валютной выручки планируется продлить до конца 2024 года.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Правительство РФ выступило за продление обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами / Главным риском для экономики РФ является политика Центробанка – депутат Госдумы / Путин оценил ситуацию в экономике и назвал высокую инфляцию вызовом / Сбербанк получил в 2023 году рекордную прибыль / Российский аналог системы SWIFT набирает международную популярность / В 2023 году в России выявили 76 поддельных сайтов Центробанка / ЦБ опубликовал список самых распространенных фраз телефонных мошенников / ЦБ ужесточит выдачу ипотеки россиянам с кредитами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, правительство РФ, ЦБ РФ,