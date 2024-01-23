Банк России выступил против обязательной продажи валютной выручки

Банк России на текущий момент не видит весомых оснований для продления мер об обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами. Об этом говорится в комментарии регулятора.

«Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки», – цитируют позицию ЦБ федеральные информационные агентства, в том числе ТАСС.

Как считает регулятор, кроме обязательной продажи валютной выручки, значимый вклад в формирование обменного курса также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 года) стоимостных объемов экспорта, которые влияют на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня о поддержке продления меры об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров ранее заявили в правительстве. «Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – подчеркивал вице-премьер Андрей Белоусов.

В сообщении пресс-службы кабинета министров уточнялось, что обязательную продажу валютной выручки планируется продлить до конца 2024 года.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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