Правительство РФ выступило за продление обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами

Правительство РФ поддерживает продление мер об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, которые в октябре 2023 года ввел своим указом глава государства. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, в кабинете министров положительно оценивают эффективность этого решения.

«Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что по имеющимся данным в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года», – уточнил Белоусов, слова которого цитирует пресс-служба кабмина.

Требование о продаже валютной выручки было установлено для стабилизации валютного курса и на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Согласно документу, решение носит временный характер – сейчас требование установлено до 30 апреля 2024 года. С учетом текущих результатов действующие меры будут предлагаться к продлению – до конца 2024 года.

В правительстве обратили внимание, что после указа президента в октябре курс рубля заметно укрепился (+4,5% м/м). По состоянию на сегодняшний день, национальная валюта укрепилась до уровня около 90 рублей за 1 доллар с пиковых значений в октябре – курс превышал 101 рубль за доллар.

В настоящее время на торгах на Мосбирже курс доллара колеблется вблизи отметки 87,77 рубля, евро – 95,75. Официальный курс американской валюты на сегодня составляет 87,9724 рубля, европейской – 95,8854.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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