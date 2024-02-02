Спикер Госдумы раскритиковал идею повысить призывной возраст для бывших мигрантов, ставших гражданами РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко негативно отреагировал на законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для бывших мигрантов, получивших российское гражданство. По его словам, этот документ необходимо срочно отозвать.

«Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», – сказал Володин в комментарии РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», соответствующая поправка в закон О воинской обязанности и военной службе» был внесен в Госдуму и зарегистрирована в информационной системе нижней палаты парламента. Авторами документа выступили депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР) и представители фракции «Единая Россия» Александр Бородай и Михаил Шеремет.

Парламентарии обратили внимание, что «в настоящее время, как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство РФ, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, который по действующему законодательству составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство РФ».

«Предлагаемый законопроект позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость», – подчеркнули депутаты.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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