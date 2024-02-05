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Понедельник, 5 февраля 2024, 18:40 мск

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«Удар возмездия» по главарям киевского режима: в Госдуме вновь заговорили о необходимости изменения статуса СВО

Специальная военная операция должна получить статус контртеррористической. Такое заявление сделал лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, где погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.

«Не могу не напомнить о своем предложении, которое я высказал еще в 2022 году: лучшая защита – это нападение, а именно – удары возмездия персонально по тем лицам на Украине, которые принимают решение об убийстве мирных граждан», – отметил Миронов в телеграм-канале.

«Террор украинских фашистов становится все более кровавым. При помощи западного оружия они выходят на совершенно иной технический уровень исполнения своих терактов, от которых защититься объективно сложно... Специальная военная операция должна получить статус контртеррористической, какой она по сути и является. Тогда у наших Вооруженных сил и спецслужб будут все основания для ликвидации лидеров украинских террористов, начиная с самой верхушки», – подчеркнул политик.

Стоит отметить, что после крушения российского самолета Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, глава комитета Госдумы Андрей Каратполов призвал вернуться к вопросу о признании Украины террористическим государством.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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