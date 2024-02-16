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Пятница, 16 февраля 2024, 18:56 мск

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Зеленский и Шольц подписали соглашение о «гарантиях» безопасности

Фото из официального телеграм-канала президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали в Берлине соглашение о сотрудничестве безопасности и долгосрочной поддержке. Документ, в котором оговариваются «гарантии» Берлина, рассчитан на ближайшие десять лет.

«Беспрецедентный документ, закрепляющий германскую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты», – говорится в комментарии Зеленского, опубликованном в его телеграм-канале.

Украинские СМИ обратили внимание, что в документе под названием «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией» не прописано слово «гарантии». При этом конкретные объемы и сроки поставок германской помощи для Киева не указаны и остаются на усмотрение Берлина. В каждом случае выделения денег решение по факту будет принимать немецкий парламент на свое усмотрение.

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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