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Четверг, 29 февраля 2024, 13:38 мск

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«Шансов на снижение никаких»: россиян ожидает дальнейший рост цен

Инфляция в России будет расти независимо от действий Банка России. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. По его словам, подтверждением будущего повышения инфляции может служить обновленный прогноз самого Центробанка.

Эксперт обратил внимание, что инфляция является проблемой комплексной и «одними изменениями в ДКП (денежно-кредитной политики) ее не решить». «Пока шансов на снижение инфляции никаких. Что, в частности, подтверждается ценой на свежие огурцы в одной сети: 1000 руб за 1 кг. А впереди – фронтальное повышение тарифов естественных монополий летом этого года и много других сюрпризов», – подчеркнул Кричевский в своём телеграм-канале.

«Монетарный Набсовет ЦБ в смятении. В обсуждении ближайшей судьбы ключевой ставки были предложения повысить ставку до 17%. В довершение, на днях ЦБ повысил прогноз по инфляции на этот год с 4-4,5% до 7-7,5%», – отметил он.

«За последние полгода ЦБ использовал, кажется, все доступные ему методы снижения инфляции – охлаждение спроса, замедление кредитования, стреноживание роста курса. Однако свежие данные Росстата говорят о том, что все эти меры результата не достигли. Потребительские траты (розница, общепит, услуги) и реальные доходы продолжают расти, безработица на минималках, сохраняется высокий рост промпроизводства и не только за счет оборонки, инфляция также продолжает увеличиваться», – пояснил экономист.

«У ЦБ сегодня два пути: или пассивно следить за ростом инфляции (что ЦБ и делает), или ждать, когда инфляция начнет затухать естественным путем (присвоив себе лавры ее победителя). Это как предсказать скорую весну, а потом рассказывать, какие мы прозорливые», – полагает Кричевский.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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