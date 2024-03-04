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Понедельник, 4 марта 2024, 19:17 мск

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ЕС опасается последствий: премьер-министр Украины заявил о готовности продлить транзит газа из России в Европу

Киевский режим готов продлить транзит российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) при инициативе со стороны стран Евросоюза, но продлевать действующий контракт с «Газпромом» не будет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы, разумеется, не собираемся вести переговоры (с РФ) о том, чтобы продлевать (контракт) и ставить свои подписи под соглашением, но мы неоднократно вели переговоры с европейскими лидерами в рамках Еврокомиссии. Если европейские страны выступят консорциумом или кто-то из европейских партнеров выступит транзитёром уже своего газа – мы готовы такую услугу предоставлять», – сказал премьер-министр, слова которого цитируют украинские СМИ.

«Тут инициатива на стороне ЕС и наших европейских партнеров», – добавил Шмыгаль, подчеркнув, что ГТС Украины готова функционировать без транзита российского газа.

Ранее в ЕС отрицали возможность продления транзита российского газа, но при этом высказывали опасения, что эта ситуация негативно отразится на европейской экономике.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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